Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 02:15

Гороскоп на 24 февраля: Близнецам нужен отдых, а Девы строят планы

Гороскоп на 24 февраля: Овнов ждет успех в работе, а Тельцов — выгодное предложение Гороскоп на 24 февраля: Овнов ждет успех в работе, а Тельцов — выгодное предложение Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака предупреждает о возможных сложностях в разговорах друг с другом. Даже у родственников и друзей могут возникнуть недопонимания, способные перерасти в обиды и претензии. Чтобы избежать серьезных ссор, постарайтесь не провоцировать конфликты. Четкое понимание своих желаний позволит справиться с любыми препятствиями.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов призывает быть особенно осторожными и думать о своей безопасности, так как усталость может сделать вас рассеянными. В рабочих делах можно рассчитывать на успех: даже небольшое усилие приведет вас к нужному результату.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует не поддаваться на попытки других управлять вами и доверять только своему опыту. При внешнем спокойствии внутри может бушевать ураган эмоций, который лучше успокоить отдыхом в кругу семьи, чтобы не допустить взрыва. Вечером стоит ждать заманчивого делового предложения.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предвещает непростой день с перепадами настроения и нервозностью, поэтому важно найти время для отдыха и расслабления. Мужчинам стоит отказаться от работы и суеты, а женщинам необходимо учиться искать компромиссы и набраться терпения в разговорах с руководством.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков обещает женщинам приятные неожиданности и советует слушать внутренний голос, чтобы продвинуться по службе. Мужчинам же придется столкнуться с неприятностями на работе, которые испортят настроение, но массаж, крепкий сон и время, проведенное с детьми, помогут снять напряжение.

Гороскоп на 24 февраля: Стрельцы берегут здоровье, а Козероги творят Гороскоп на 24 февраля: Стрельцы берегут здоровье, а Козероги творят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов рекомендует женщинам выделить время на себя, чтобы привести мысли в порядок и подумать о повышении квалификации. Мужчинам же стоит быть готовыми к столкновениям с окружающими и по возможности избегать споров.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев призывает проявить выдержку в общении, беречь деньги и не ссориться. Лучше всего сосредоточиться на планировании будущего, заручившись поддержкой нужных людей и друзей, которые помогут наладить связи благодаря вашему обаянию.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов рекомендует отказаться от поездок и любых новых занятий, чтобы не понести убытки, и сосредоточиться на текущих задачах. Женщинам важно не вестись на провокации, оставаясь открытыми к диалогу, чтобы не упустить выгодное предложение. Мужчинам в решении трудных задач помогут единомышленники.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов сулит женщинам неожиданные приятные сюрпризы от родственников и успех в общественных делах. Мужчинам их опыт поможет в заключении сделок. В этот день не стоит раздавать советы. Займите позицию наблюдателя: это окажется самым выгодным.

Гороскоп на 24 февраля: Раки, доверяйте интуиции, Весы, отменяйте поездки Гороскоп на 24 февраля: Раки, доверяйте интуиции, Весы, отменяйте поездки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов говорит о новых шансах и перспективах. Женщинам нужно действовать аккуратно, чтобы не запустить домашние дела. Мужчинам важно поберечь себя, не перетруждаться на работе и учиться терпению, которое пригодится в личных отношениях.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов советует не стесняться просить поддержки у родственников и коллег и продолжать работать над собой. Мужчинам стоит подключить творческое мышление для решения проблем, а вечером у них есть шанс устроить романтический ужин и порадовать вторую половинку подарком.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев предупреждает о возможных сюрпризах и сбоях в планах, поэтому лучше свести общение с противоположным полом к нулю, чтобы не поссориться. Женщинам нужно отказаться от бесполезных старых дел, искать свежие идеи и не застревать в повседневной рутине.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб обещает, что любые трудности отступят перед вашими талантами и помощью родных. Женщинам важно проанализировать прошлые ошибки и не заводить новые знакомства, а мужчинам не стоит отказывать в помощи просящим. Серьезные разговоры с семьей лучше перенести на другой день.

Ранее мы рассказывали, как почистить теплицу от снега.

гороскопы
знаки зодиака
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские хоккеистки «заигнорили» Трампа
«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовыми чатами
Морпех ВС РФ уничтожил Abrams через два дня после поступления на службу
Российская фигуристка вернулась на родину после Олимпиады в Милане
ВС РФ завершили зачистку важного населенного пункта в Донбассе
Российский стрелок в стиле Рэмбо зачистил тыл врага при штурме
Трамп пригрозил Ирану перед началом переговоров в Женеве
Смерть подрывника, раненые: новые детали взрыва машины ГАИ в Москве
«Нацистское мракобесие»: Захарова обосновала время начала СВО
Раскрыты колоссальные потери ВСУ в конфликте с Россией с начала СВО
Устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб на месте
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.