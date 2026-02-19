Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 07:00

Листья фикуса теряют цвет и вянут: простая подкормка из 1 грамма карбамида быстро вернет зелень и силу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожелтевшие листья фикуса выглядят тревожно, но чаще всего растение можно спасти простым и доступным способом. Обычная подкормка помогает вернуть насыщенный цвет и стимулирует рост без дорогих препаратов.

Чаще всего причина желтизны — нехватка азота. Из-за этого разрушается хлорофилл, и листья бледнеют. Помочь легко: в 1 литр теплой воды добавьте 1 грамм карбамида и пару капель жидкого удобрения для декоративно-лиственных растений, хорошо перемешайте. Сначала протрите раствором стебли ватным диском, затем слегка полейте почву. Проводите процедуру 1–2 раза в месяц.

Дополнительно поставьте фикус в светлое место без прямого солнца, поливайте умеренно и протирайте листья от пыли. Уже через несколько недель растение снова станет зеленым и пышным.

До этого сообщалось, что ранней весной садоводы сталкиваются с проблемой: мелкие семена петунии, лобелии, бегонии и алиссума трудно равномерно распределить по темному грунту. Решение простое и эффективное — посев на снег.

Проверено редакцией
Читайте также
Семена в землю в мае — цветущий куст в июне: растет как на дрожжах без всякого ухода — чудо-цветок
Общество
Семена в землю в мае — цветущий куст в июне: растет как на дрожжах без всякого ухода — чудо-цветок
Никакого полива и прополки: цветок для вечно занятых — сеется сам и цветет с июня до снега
Общество
Никакого полива и прополки: цветок для вечно занятых — сеется сам и цветет с июня до снега
Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману
Здоровье/красота
Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману
Диетолог рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном
Умер близкий в Москве: пошаговая инструкция для всех ситуаций
Семья и жизнь
Умер близкий в Москве: пошаговая инструкция для всех ситуаций
растения
цветы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы лидеры среди недружественных стран по числу студентов в вузах РФ
Подсчитаны потери «Калашникова» от аферы с некачественными деталями
Тимур Иванов захотел засудить Минобороны России
Школьник ранил ножом сверстника в одной из школ Пермского края
«Уже за народ решил?»: Зеленского уличили в попытке уйти от ответственности
Россиянам объяснили, как перестать искать у себя болезни
«Отмашка дана»: Азаров об уликах НАБУ в отношении Зеленского
Командиры грозят смертью, наемники в ловушке: новости СВО к утру 19 февраля
Орбана предупредили о рисках ставки на американских политиков
Ветеринар назвал самые важные анализы для кошек с улицы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 февраля: инфографика
Таиланд выдал России мошенника, укравшего миллиарды на госзаказах
В Хабаровске семимесячный ребенок обварился в кипятке
Эксперт оценил, как освобождение Миньковки отразилось на ДНР
Силы ПВО сбили 113 беспилотников над Россией за ночь
Врач рассказала о предвестниках инсульта в молодом возрасте
Двух пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области
В России предложили привязать льготы для бизнеса к ключевой ставке
Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива»
Украинский чиновник утверждает, что получил сотни тысяч долларов от бабушки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.