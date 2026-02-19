Листья фикуса теряют цвет и вянут: простая подкормка из 1 грамма карбамида быстро вернет зелень и силу

Пожелтевшие листья фикуса выглядят тревожно, но чаще всего растение можно спасти простым и доступным способом. Обычная подкормка помогает вернуть насыщенный цвет и стимулирует рост без дорогих препаратов.

Чаще всего причина желтизны — нехватка азота. Из-за этого разрушается хлорофилл, и листья бледнеют. Помочь легко: в 1 литр теплой воды добавьте 1 грамм карбамида и пару капель жидкого удобрения для декоративно-лиственных растений, хорошо перемешайте. Сначала протрите раствором стебли ватным диском, затем слегка полейте почву. Проводите процедуру 1–2 раза в месяц.

Дополнительно поставьте фикус в светлое место без прямого солнца, поливайте умеренно и протирайте листья от пыли. Уже через несколько недель растение снова станет зеленым и пышным.

