Дачникам пригрозили штрафами за борщевик Депутат Кошелев предупредил о штрафах до 700 тыс. рублей за борщевик

В России вступают в силу новые правила, обязывающие владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, рассказал агентству РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. С 1 марта требование будет распространяться на всех собственников вне зависимости от категории земель.

За несоблюдение норм предусмотрены внушительные штрафы, которые призваны стимулировать граждан и организации к своевременной очистке территорий от опасного сорняка. Размер взысканий будет зависеть от статуса нарушителя.

Штраф для физических лиц будет составлять от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, — пояснил Кошелев.

С 2026 года собственников, которые не используют приобретенные для садоводства или дачного строительства участки в течение трех лет, тоже могут привлечь к ответственности. Штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей.