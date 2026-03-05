Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:15

Таких «инопланетян» вы точно не видели: 3 комнатных растения, которые поражают своей необычностью

Фото: D-NEWS.ru
Иногда среди привычных комнатных цветов встречаются настоящие «чужаки», которые выглядят так, будто их привезли с другой планеты. Необычные формы, странные соцветия и редкая окраска делают такие растения настоящей изюминкой дома. Некоторые из них легко выращивать даже новичкам, а другие больше напоминают коллекционные экземпляры, которые сразу притягивают взгляд.

Имбирный улей — цветок, похожий на экзотическую шишку

Одним из самых необычных растений считается Zingiber spectabile, или имбирный улей. Его соцветия выглядят как плотные восковые шишки или маленькие ульи. Они могут быть белыми, желтыми, оранжевыми и даже ярко-красными. По мере роста цвет становится более насыщенным. Между прицветниками скрываются маленькие фиолетовые цветки с желтыми пятнышками. Они очень нежные и напоминают тонкую бумагу. Интенсивность окраски зависит от освещения — чем больше света получает растение, тем ярче становится его «шишка». В природе имбирный улей растет во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, поэтому дома ему нужны тепло, высокая влажность и регулярный полив.

Крассула «нефритовое ожерелье» — суккулент, похожий на цепочку

Крассула Crassula marnieriana, которую часто называют «нефритовым ожерельем», выглядит очень необычно. Ее листья растут плотными рядами вокруг стебля и образуют цепочку, похожую на декоративное ожерелье. Это компактный суккулент, который отлично подходит для подоконников и небольших коллекций. Он неприхотлив и легко выращивается даже начинающими цветоводами. Растение любит хорошее освещение и умеренный полив. При недостатке света побеги вытягиваются, поэтому лучше ставить его на светлый подоконник.

Воронец «кукольные глазки» — растение с самыми странными плодами

Еще одно необычное растение — Actaea pachypoda, известное как «кукольные глазки». Оно выглядит очень эффектно благодаря своим плодам: белые ягоды с черной точкой в центре напоминают маленькие глаза. Куст вырастает примерно до 1 метра, имеет красивую резную листву и летом цветет небольшими белыми цветками. Но настоящая декоративность появляется в конце лета, когда на красных ножках появляются необычные плоды. Растение предпочитает тень или полутень, отличается хорошей морозостойкостью и может выращиваться как садовый многолетник. При выращивании из семян им требуется стратификация.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
