20 января 2026 в 00:43

Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм

ИКИ РАН: рекордная вспышка плазмы класса Х достигла поверхности Земли

Первая в наступившем году мощнейшая солнечная вспышка класса X уже дала о себе знать, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Выброшенное в результате этого события колоссальное облако раскаленной плазмы достигло Земли.

Этот корональный выброс массы, один из самых интенсивных за последнее время, преодолел заключительные 1,5 млн километров до нашей планеты всего за 15 минут. Наземные расчеты подтверждают рекордную скорость солнечного вещества.

Только что [облако плазмы] ударило по Земле. <…> Это означает скорость около 1,7 тыс. км/с, — отмечается в сообщении.

При этом прибор на спутнике NASA ACE, который измеряет параметры солнечного ветра, вышел из строя. Экспертам приходится опираться на косвенные данные. Мощная геомагнитная буря, вызванная этим ударом, вероятна, но серьезной угрозы для инфраструктуры не прогнозируется.

Ранее стало известно, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года.

