Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины

Тридцать лет назад Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии. Как он стал одной из главных фигур на политической сцене Ближнего Востока ХХ века, какие отношения были у него с Западом и СССР, почему к нему неоднозначное отношение, в том числе у самих палестинцев, и как он умер — в материале NEWS.ru.

Как Арафат появился на ближневосточной сцене

Будущий лидер Палестины родился в 1929 году и получил имя Мухаммад Абд ар-Рахман Абд ар-Рауф Арафат аль-Кудва аль-Хусейни. Но уже с детства все звали его по прозвищу — Ясир, что означает «легкий». Очевидцы говорили, что лидерские качества он проявлял с детства — командовал сверстниками в играх.

В 1948 году Арафат поступил в Египте в Университет Фуада I (ныне — Каирский университет) и уже в студенческие годы включился в политическую борьбу. Во время первой Арабо-израильской войны 1948–1949 годов Ясир занимался политической агитацией против Израиля — публиковал статьи о сионизме в прессе и выступал перед студентами. Он даже попытался пробраться в Палестину с оружием, чтобы участвовать в войне, но на границе его и других студентов остановили египетские власти. Тогда он стал участвовать в нелегальной переправке оружия в Палестину.

В 1952 году он создал Союз палестинских студентов и стал его первым председателем. Руководство союзом в течение четырех лет (по 1956 год) сделало Ясира известным в политических кругах и дало ему знания и навыки для дальнейшей деятельности в качестве политика.

В 1958 году Арафат переехал в Кувейт, где к тому моменту сформировалась большая палестинская община, и уже через год стал одним из основателей, а затем и руководителем Движения за национальное освобождение Палестины (партия ФАТХ). Сам Ясир всегда выступал за создание независимого Палестинского государства и считал вооруженную борьбу против Израиля вполне приемлемым инструментом для достижения такой цели.

Как Арафат стал политиком мирового уровня

Широкую, поистине мировую известность и влияние на палестинские дела Арафат приобрел в 1964 году, когда после его обращения в Лигу арабских государств (ЛАГ) на ее деньги была создана Организация освобождения Палестины (ООП). Арафат стал ее главой.

При нем ООП достигла заметных успехов: сохранила свою организационную структуру и получила международное признание, в частности статус наблюдателя в ООН, рассказал NEWS.ru профессор МГУ эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Главное в Арафате было то, что он умел использовать широкий арсенал средств. Палестинцы в его время как активно вели военные действия, так и занимались политическим урегулированием различных конфликтов. Он вел переговоры и с Западом, и с Востоком, занимая взвешенную, гибкую позицию. В Советском Союзе и на Западе он был влиятельной фигурой, сыграв важную позитивную роль в продвижении палестинского дела», — пояснил Вавилов.

В 1974 году под влиянием Арафата ООП приняла программу создания Палестинского государства не вместо Израиля, а рядом с ним — на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Именно после этого ООП приняли в ООН в качестве наблюдателя и в Лигу арабских государств. А лидера ООП стали воспринимать как руководителя государства, хотя фактически суверенной Палестины еще и в помине не было.

Арафат пришел к лидерству благодаря не только своей харизме, но и грамотной пропаганде, пояснил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.

«Благодаря своим личным качествам — уму и хитрости — он шел к лидерству. Но надо понимать, что арабские народы традиционно склонны создавать культ личности, и благодаря грамотно построенной идеологической работе он стал кумиром для части палестинцев. Однако были у него и противники — конкуренты, коммунистические движения, коллаборационисты», — перечислил Сухов.

Борец за свободу или…

Отношение к Арафату и в мире, и среди самих арабов всегда было двойственным. С одной стороны, его признавали как лидера угнетаемой этноконфессиональной группы, борющейся за свободу. В этой роли его принимали в СССР. Часть бойцов ООП проходила подготовку у советских военных советников, а в арсенале организации было советское оружие. С другой стороны, не все силовые акции ООП находили понимание в мире, часть наблюдателей в Европе и США называли ее террористической.

Самим арабам не нравилось, что Арафат пытался не только воевать, но и договариваться. «Что касается неоднозначного отношения к Арафату, в том числе со стороны самих палестинцев, оно объясняется его двойственной политикой. Он совмещал радикальную деятельность с гибкими дипломатическими подходами, участвовал в переговорах и пытался найти компромиссы даже с Израилем», — пояснил Вавилов.

Он напомнил, что и сегодня среди палестинцев нет единой позиции: есть радикалы (например, ХАМАС), настроенные на жесткую линию, и есть сторонники политического диалога — Палестинская национальная администрация на Западном берегу. Такая раздвоенность, по словам востоковеда, отражается и в отношении к Арафату, поскольку он пытался балансировать между разными подходами.

Почему смерть Арафата осталась загадкой

Арафат пережил десятки покушений на свою жизнь, но каждый раз оставался жив. Умер лидер ООП в военном госпитале во Франции в возрасте 75 лет. Но есть подозрение, что в этом ему помогли.

«Точно не известно, но его могли отравить. Он умер в Париже, где проходил лечение. В глазах Израиля и Запада он был одиозной фигурой, к тому же имел влияние как харизматичный лидер. А западные спецслужбы не гнушаются физическим устранением противников», — заключил Сухов.

