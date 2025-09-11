Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 08:19

«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии

Кадыров заявил, что контакты Чечни с арабским миром наладил его отец

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Фундамент дружественных отношений Чечни с арабскими странами заложил Ахмат-Хаджи Кадыров, заявил РИА Новости его сын и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который продолжает активно поддерживать контакты с арабским миром. Он добавил, что его отца уважали за религиозную позицию и жесткое отношение к террористам.

Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провел ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения, — сказал Кадыров.

Ранее он говорил, что заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов назначен командиром спецназа «Ахмат» из-за проявленных качеств в ходе контртеррористической операции в Чечне. Кадыров подчеркнул, что как генерал-полковник Росгвардии имел все необходимые полномочия для такого назначения. По его словам, Алаудинов полностью соответствует занимаемой должности и обладает необходимым опытом.

До этого глава Чечни прокомментировал работу своего племянника Ибрагима Закриева в бывшей компании «Данон Россия» (ныне Health & Nutrition) и отметил, что не намерен вмешиваться в бизнес-дела своего родственника. Глава региона добавил, что предоставляет ему самостоятельность в предпринимательской деятельности.

Чечня
Рамзан Кадыров
Арабский мир
политика
