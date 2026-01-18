Атака США на Венесуэлу
Люди устали от ИИ и переключились на традиционные хобби

В США из-за усталости от ИИ растет интерес к традиционным хобби

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США люди устали от искусственного интеллекта и стали выбирать традиционные хобби, пишет CNN. Как сообщает телеканал, продажи наборов для творчества с инструкциями выросли на 86% в 2025 году и ожидается, что в этом году этот показатель увеличится еще на 30–40%. Количество запросов на наборы для вязания в 2025 году выросло на 1200%.

Компания Michaels, занимающаяся продажей товаров для творчества, ощутила это на себе: по данным компании, управляющей более чем 1300 магазинами в Северной Америке, количество запросов по теме «аналоговые хобби» на ее сайте за последние шесть месяцев увеличилось на 136%, — говорится в публикации.

Главный директор по мерчандайзингу компании Michaels Стейси Шивли пояснила, что ретейлер планирует расширить торговые площади, отведенные под материалы для вязания. Она отметила, что все больше людей обращаются к рукоделию как к способу отвлечься от уныния и бесконечного потока негативных новостей в соцсетях, особенно после пандемии коронавируса.

Ранее в Казахстане вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте». Он предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта теперь должны маркировать сгенерированные нейросетью изображения, видео, аудио, тексты, чтобы получить возможность их распространять.

