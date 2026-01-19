Атака США на Венесуэлу
Фаза Луны сегодня, 19 января 2026 года: что делать в начале лунного цикла?

Фаза Луны сегодня, 19 января, какая сегодня Луна: что делать в начале лунного цикла? Фаза Луны сегодня, 19 января, какая сегодня Луна: что делать в начале лунного цикла? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 09:31 по столичному времени сегодня, 19 января, Луна начнет свой 2-й день во втором лунном цикле 2026 года. На то, чтобы сделать все необходимые дела, у нас есть чуть больше стандартных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна в эти сутки переходит под управление неунывающего оптимиста Водолея. Растущая фаза, которая началась только вчера, продлится до 2 февраля, когда придет второе полнолуние 2026 года.

Общие рекомендации для вторых лунных суток

Отличный шанс для начала амбициозных проектов. Все, что вы запланировали вчера или в начале года, можно смело воплощать в жизнь. Чтобы избежать ненужных вмешательств, минимизируйте общение с посторонними людьми. Вторая половина дня подходит для получения информации и обучения.

Бизнес и деньги

На этот день можно планировать любые активности, однако проводить их лучше после обеда. Утро рекомендуется посвятить планированию и выстраиванию сценариев общения с подчиненными, коллегами, партнерами и клиентами. Любые финансовые операции пройдут успешно.

Свадьба и отношения

Заключать брак во вторые лунные сутки не рекомендуется. Супругам, поженившимся в этот день, всю жизнь что-то будет мешать почувствовать себя счастливыми.

Здоровье и красота

Обратите внимание на свои предпочтения в еде в этот день, это позволит скорректировать рацион на ближайший месяц. Сегодня можно начинать диеты, проводить разгрузочные дни, пойдет на пользу посещение спортзала и бассейна. А вот визит в салон красоты сегодня может разочаровать.

Природа

Рыбалка по-прежнему бессмысленна, если вам нужна рыба. Но может стать отличным поводом выехать на природу и побыть в одиночестве. Любые работы с растениями сегодня неблагоприятны. Владельцам домашних животных рекомендуется уделить время досугу своих подопечных.

