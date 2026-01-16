Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:30

Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров

Эксперт Харина: массовой замены курьеров роботами-доставщиками пока не будет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Массовое вытеснение курьеров роботами в ближайшее время маловероятно, заявила NEWS.ru декан факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Ольга Харина. Основное препятствие — технические и экономические ограничения. Современные технологии пока не готовы эффективно и рентабельно обеспечивать доставку на большие расстояния и в труднодоступные районы, пояснила эксперт.

Массовая замена курьеров на роботов пока маловероятна. В первую очередь это связано с тем, что порой товары нужно доставлять на длительные расстояния — более двух километров — или в труднодоступные районы. Если использование роботов будет экономически оправдано, то в течение трех-пяти лет они смогут вытеснить лишь часть курьеров, — сказала Харина.

Среди преимуществ роботов эксперт назвала тот факт, что они могут работать круглосуточно, ведь, в отличие от человека, не требуют отдыха. Исключен фактор человеческого стресса или усталости, влияющих на качество доставки, добавила она.

Кроме того, отметила эксперт, робот двигается медленно и аккуратно, за счет чего снижается риск аварий. Наконец, он экономит расходы компании на оплату труда, заключила Харина.

Ранее москвичи помогли роботу-доставщику выбраться из снега на Новом Арбате. Девушка заметила, что машина не может выбраться, и первой бросилась ее раскапывать, но сил вытолкнуть не хватало. К помощи быстро подключились прохожие. В итоге спасение робота-курьера попало на видео.

