Жителя Сахалина отправили под суд из-за японских гранат и патронов ВОВ

Северо-Курильский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за приобретение, ношение, перевозку и хранение боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. Боеприпасы были изъяты полицейскими.

