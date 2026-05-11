Жителя Сахалина отправили под суд из-за японских гранат и патронов ВОВ

11 мая 2026 в 11:07

Житель Сахалина получил срок из-за японских гранат и патронов времен ВОВ

Северо-Курильский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за приобретение, ношение, перевозку и хранение боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. Боеприпасы были изъяты полицейскими.

Житель города Северо-Курильска осужден за приобретение, ношение, перевозку и хранение гранаты и винтовочных патронов времен Второй мировой войны, — отметили в прокуратуре.

Ранее на Сахалине обнаружили тела троих мужчин внутри автомобиля в районе мыса Крильон, самой южной точки всего острова. Региональное СУ СК России уточнило, что в ведомстве организовали проверку по факту случившегося.

Также на Сахалине из-за отравления угарным газом погибли двое жителей Охинского района. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Комсомольской в городе Оха. Тела 48-летнего мужчины и 41-летней женщины обнаружили в одном из помещений.

