100 лет деградации: США вымирают — люди массово бегут из страны

США оказались на пороге демографического кризиса: рождаемость в стране падает, население стремительно стареет — через три года американцев старше 65 лет станет больше, чем подростков до 18. При этом в 2025 году был зафиксирован исторический отток граждан с территории Штатов: впервые за 100 лет число уехавших превысило количество прибывших. Как рушится «американская мечта», кто в этом виноват и насколько эти изменения опасны для государства — в материале NEWS.ru.

Что происходит с населением США

Аналитик Николас Эберштадт из Американского института предпринимательства опубликовал доклад с говорящим названием «Сможет ли теряющая население Америка процветать?» Из документа следует, что страна оказалась на грани депопуляции, и связанные с этим «мучительные перемены» могут нагрянуть с «ошеломляющей скоростью».

Эберштадт привел подсчеты бюджетного управления конгресса, согласно которым уже через четыре года Америка может стать «обществом перманентной смертности выше рождаемости». Чуть раньше, через три года, американцев старше 65 лет станет больше, чем детей до 18. При этом самая быстрорастущая группа населения — «сверхстарые», то есть достигшие возраста 80 лет — к 2050 году увеличит свою численность более чем вдвое.

По словам Эберштадта, у Штатов был самый мощный демографический рост среди всех развитых стран. Однако в итоге Америка превратилась в государство с перевернутой демографической пирамидой, в которой каждое новое поколение малочисленнее предыдущего.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru отметил, что на дисбаланс между пожилыми американцами и молодежью в США влияет целый ряд факторов. И речь идет не только о естественных процессах, когда люди предпочитают не то что не заводить многодетные семьи, а вообще не рожать, но и о некоторых законодательных инициативах Вашингтона.

«Еще в 2017 году Дональд Трамп отменил программу DACA, или „Отложенные действия для прибывающих детей“. Суть ее была в том, что несовершеннолетние мигранты, попавшие в США, оттуда не депортировались. По этому поводу были протесты, в ряде штатов инициативу заблокировали, но сама тенденция все равно осталась. То есть произошло целенаправленное выдворение молодежи, которое влияет на демографическую картину», — объяснил эксперт.

Почему американцы покидают США

Если мигрантов администрация Трампа выдворяла и выдворяет принудительно, то часть «коренных» американцев покидает Штаты совершенно добровольно. В конце февраля на этот тренд обратила внимание газета The Wall Street Journal: по ее подсчетам, в 2025 году количество уехавших за пределы Америки впервые со времен Великой депрессии превысило число въехавших. По итогам года чистый отток населения составил более 150 тысяч человек.

Политолог Владимир Андреев в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что США по своей сути страна мигрантов.

«Но что это были за мигранты тогда и сейчас? В основе своей миграция в США со времен колонизации — это пуритане, то есть максимально экономически активные граждане на религиозном уровне. Пуританская мораль проста: чем ты богаче, тем более ты избран перед Богом. Далее уже были другие волны миграции, но США в XX веке диктовали своим гражданам простые условия — нужно крутиться, нужно работать, нужно зарабатывать. Так сформировалось нынешнее американское общество», — пояснил он.

Сегодня, добавил Андреев, США сильно «проседают» в вопросах безопасности. Дополнительное давление на население оказывает крах социальных программ и отмена дешевых кредитов.

«На фоне экономических кризисов, социальной напряженности и политической поляризации люди с доходом выше среднего уезжают из Штатов. То есть идет не просто отток населения — это отток самой экономически активной его части», — подчеркнул собеседник.

Какое будущее ждет США

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что говорить о полноценном демографическом кризисе в США пока преждевременно: Америка — далеко не лидер по показателям убыли населения.

«Ситуация в Штатах не такая сложная, как, например, в Европе. Сейчас медианный возраст в стране около 38–39 лет. В то время как в некоторых странах Европы он доходит до 47–48 лет. Самые старые страны в Европе — это Италия, Франция и Германия. Все они относятся к самым развитым в ЕС. И они сейчас столкнутся с огромным кризисом. Им надо будет либо повышать пенсионный возраст, либо завозить новых мигрантов для того, чтобы трудоспособного населения становилось больше и они могли прокормить то количество пенсионеров, которые есть в Европе. Америка идет тем же путем, но чуть медленнее, потому что мигрантов много, мигранты рожают достаточно хорошо, и молодежь все-таки в стране присутствует», — считает Владимир Андреев.

Тем не менее миграционный дисбаланс, уверен он, в долгосрочной перспективе не сулит Штатам ничего хорошего. По словам эксперта, в США фактически идет смена цивилизационной парадигмы.

«Если твои женщины не хотят рожать, рожать будут женщины другой цивилизационной модели. Но эти женщины и дети будут жить вместе с тобой, бок о бок. Твои дети будут ходить с их детьми в школу. Ты будешь регулярно с ними встречаться в булочной, в кафе, в баре, на работе. Твоя цивилизация будет уходить, а на ее место будет приходить их цивилизация. Вот этим и чреваты миграционные процессы, которые сейчас идут в развитых странах. И США здесь не исключение», — заметил эксперт.

По мнению Мзареулова, тот факт, что отток населения из Америки растет, говорит о постепенном крахе «американской мечты».

«В принципе это просто красивый лозунг, подогреваемый многолетней пропагандой. Но дело в том, что в него входили такие ценности, как уровень и качество жизни. Отъезд жителей США — это прямое свидетельство существенного понижения этого качества. Так что с этой точки зрения можно сказать, что „американская мечта“ стала менее достижима для огромного количества претендентов на статус „среднего класса“ — экономических возможностей получить его у них становится все меньше», — заключил историк спецслужб.

