Названа предварительная причина ЧП в общежитии в Малоярославце Причиной частичного обрушения общежития в Малоярославце мог стать взрыв газа

Частичное обрушение кровли и стен в здании общежития в Малоярославце Калужской области произошло, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, поврежден угол здания на площади 25 квадратных метров.

Предварительно, хлопок бытового газа. Поврежден угол здания на площади 25 кв. м, произошло частичное обрушение плит перекрытия кровли. Возгорания не было, — сообщили в ведомстве.

Об инциденте ранее сообщил глава муниципального округа Вячеслав Парфенов. По его словам, в здании произошло частичное обрушение крыши и двух стен на третьем этаже. ЧП случилось утром в доме № 13 по улице Фрунзе. В результате происшествия травмы получили три человека, которым в настоящий момент медики оказывают необходимую помощь.

