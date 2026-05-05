Взрывы прогремели на промышленных предприятиях в двух областях Украины

Взрывы прогремели на промышленных предприятиях в двух областях Украины Промышленные предприятия повреждены в Полтавской и Харьковской областях Украины

Объекты газодобывающей инфраструктуры получили серьезные повреждения в результате взрывов в Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщила пресс-служба украинской компании «Нафтогаз». Там отметили, что взрывы прогремели в ночь на вторник, 5 мая.

Имеем значительные разрушения и потери добычи, — говорится в сообщении.

Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич подтвердил, что повреждено промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура. По его словам, 3480 абонентов в регионе остались без газоснабжения.

Ранее взрывы прогремели на юге Украины, в городе Николаеве. Местные власти не представили подробности инцидента. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги действовал на всей территории Николаевской области.

В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в городе после серии взрывов была повреждена энергетическая инфраструктура. Также местные СМИ сообщили о перебоях со светом в ряде районов. По их данным, в Николаеве возник пожар.