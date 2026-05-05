Москвичам объяснили, как оплатить парковку без связи Дептранс: оплатить парковку в Москве без связи можно с помощью СМС

В случае отключения мобильного интернета оплатить парковку в Москве можно через приложение «Парковки России», СМС-сообщение или звонок по телефону, сообщили в департаменте транспорта столицы. Там пояснили, что эти способы не требуют подключения к Сети.

Информационные системы, а также приложение «Парковки России» работают штатно. Если водитель по какой-либо причине не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи предупредили о возможных ограничениях интернета с 5 по 9 мая, они будут действовать в Москве и Подмосковье. Также возможны сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.

Ранее сообщалось, что сразу семь станций московского метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая. Речь шла о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина».