Кузбасские врачи спасли женщину с раком желудка

В Кемеровской области врачи спасли женщину с раком желудка, пишет VSE42.RU со ссылкой на кузбасский клинический онкологический диспансер. Изначально медики диагностировали у пациентки обычную язву, которая впоследствии привела к злокачественному перерождению тканей.

Опухоль удалось выявить на раннем этапе. Это позволило провести операцию эндоскопическим методом и избавиться от новообразования без разрезов. В ходе процедуры врачи отделили и удалили пораженные ткани специальными инструментами. Размер очага оказался внушительным — шесть на четыре сантиметра.

Вся операция заняла полтора часа. Уже на следующий день пациентка почувствовала себя хорошо. Женщину выписали домой. Теперь ей предстоит лишь наблюдаться у врачей и соблюдать особый режим питания.

