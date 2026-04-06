Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:59

Кузбасские врачи спасли женщину с раком желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кемеровской области врачи спасли женщину с раком желудка, пишет VSE42.RU со ссылкой на кузбасский клинический онкологический диспансер. Изначально медики диагностировали у пациентки обычную язву, которая впоследствии привела к злокачественному перерождению тканей.

Опухоль удалось выявить на раннем этапе. Это позволило провести операцию эндоскопическим методом и избавиться от новообразования без разрезов. В ходе процедуры врачи отделили и удалили пораженные ткани специальными инструментами. Размер очага оказался внушительным — шесть на четыре сантиметра.

Вся операция заняла полтора часа. Уже на следующий день пациентка почувствовала себя хорошо. Женщину выписали домой. Теперь ей предстоит лишь наблюдаться у врачей и соблюдать особый режим питания.

Ранее московские врачи смогли спасти женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч. Новообразование привело к развитию илеофеморального тромбоза, угрожавшего жизни пациентки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.