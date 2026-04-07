07 апреля 2026 в 11:26

Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины

Врачи в Приморье нашли и извлекли вросшую в руку женщины стеклянную иглу

В Приморье врачи удалили из руки пациентки стеклянную иглу, сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы. Предмет длиной 2 мм обнаружили и извлекли местные врачи.

Игла осталась в руке женщины после того, как лопнул стакан с кипятком. Женщина сама удалила крупные осколки стекла с кипятком, и повреждения зажили, но через некоторое время в суставе пальца появилась боль. На одном из рентгеновских снимков специалистам удалось найти маленькую стеклянную иглу.

Врач выполнил хирургический доступ и послойно исследовал ткани, чтобы подобраться к микрофрагменту стекла. Медицинское вмешательство прошло успешно, — сказано в сообщении.

Ранее гигантское новообразование весом в 14 кг успешно извлекли из тела пациентки тульские хирурги. В ходе осмотра медики выявили у женщины миому, которая заняла все пространство внутри живота. Жительницу привезли в госпиталь с критически низкими показателями гемоглобина. Врачи смогли вырезать опухоль целиком. При этом специалистам удалось сберечь репродуктивную систему.

До этого опасное скопление бактерий развилось прямо в сердце жителя столицы вследствие процедуры по установке зубного протеза. Вредные микробы фактически проделали отверстие в жизненно важном органе.

