Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины Врачи в Приморье нашли и извлекли вросшую в руку женщины стеклянную иглу

В Приморье врачи удалили из руки пациентки стеклянную иглу, сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы. Предмет длиной 2 мм обнаружили и извлекли местные врачи.

Игла осталась в руке женщины после того, как лопнул стакан с кипятком. Женщина сама удалила крупные осколки стекла с кипятком, и повреждения зажили, но через некоторое время в суставе пальца появилась боль. На одном из рентгеновских снимков специалистам удалось найти маленькую стеклянную иглу.

Врач выполнил хирургический доступ и послойно исследовал ткани, чтобы подобраться к микрофрагменту стекла. Медицинское вмешательство прошло успешно, — сказано в сообщении.

