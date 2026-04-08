Юрист рассказал об изменениях в налоговом законодательстве

Физическим лицам придется платить налоги с неподтвержденных безналичных доходов, превышающих лимит 2,4 млн рублей в год, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, это нововведение должно произойти в рамках расширения информационного обмена между ФНС и ЦБ с 2027 года.

Неподтвержденные безналичные доходы, превышающие лимит 2,4 млн рублей в год, будут автоматически становиться объектом контроля со стороны налоговых органов. Это должно произойти в рамках предложенного правительством расширения с 2027 года информационного обмена между ФНС и ЦБ. Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. Новые инициативы нормативно обяжут регулятор передавать в ФНС данные о физлицах, чей доход имеет признаки систематической предпринимательской деятельности без уплаты налогов, — сказал Хаминский.

Он отметил, что переводы, похожие на оплату товаров или услуг, систематические поступления, значительно превышающие официальный заработок, будут расцениваться как доход и подлежать налогообложению. По его мнению, предлагаемый законом нижний порог автоматизированного контроля в 2,4 млн рублей вряд ли создаст эффективный механизм в борьбе с незаконным предпринимательством.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить госбюджет и не приведет к росту лудоманов.