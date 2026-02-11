Психиатр раскрыла, как быстро может развиться водочный алкоголизм Психиатр Кунаковская: водочный алкоголизм может развиться за один год

Водочный алкоголизм может развиться всего за один год, в отличие от пивного или винного, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, это связано с высокой концентрацией этанола и агрессивным воздействием крепкого алкоголя на организм и психику.

Водочный алкоголизм развивается гораздо быстрее и агрессивнее, чем винный или пивной, из-за высокой концентрации этанола. Чтобы получить опасную дозу в 100–150 мл чистого спирта, нужно выпить либо 250, либо 375 мл водки, либо 1,5 бутылки вина или два или три литра пива. Скорость развития водочного алкоголизма очень быстрая — от года до трех лет. Картина опьянения ярко выраженная, часто с агрессией, глубоким оглушением и амнезиями. При пивном или винном алкоголизме картина смазанная, «фоновая». Человек может годами быть в состоянии легкого опьянения, сохраняя социальные функции, — пояснила Кунаковская.

Она добавила, что толерантность к водке растет стремительно. По словам врача, типичный потребитель этой алкогольной продукции ассоциируется с частыми уходами в запой, асоциальностью, безработицей и отсутствием семьи.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, в частности водки, может привести к развитию импотенции у мужчин. По ее словам, этанол также существенно снижает качество сперматозоидов.