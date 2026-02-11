Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 04:20

Психиатр раскрыла, как быстро может развиться водочный алкоголизм

Психиатр Кунаковская: водочный алкоголизм может развиться за один год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Водочный алкоголизм может развиться всего за один год, в отличие от пивного или винного, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, это связано с высокой концентрацией этанола и агрессивным воздействием крепкого алкоголя на организм и психику.

Водочный алкоголизм развивается гораздо быстрее и агрессивнее, чем винный или пивной, из-за высокой концентрации этанола. Чтобы получить опасную дозу в 100–150 мл чистого спирта, нужно выпить либо 250, либо 375 мл водки, либо 1,5 бутылки вина или два или три литра пива. Скорость развития водочного алкоголизма очень быстрая — от года до трех лет. Картина опьянения ярко выраженная, часто с агрессией, глубоким оглушением и амнезиями. При пивном или винном алкоголизме картина смазанная, «фоновая». Человек может годами быть в состоянии легкого опьянения, сохраняя социальные функции, — пояснила Кунаковская.

Она добавила, что толерантность к водке растет стремительно. По словам врача, типичный потребитель этой алкогольной продукции ассоциируется с частыми уходами в запой, асоциальностью, безработицей и отсутствием семьи.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, в частности водки, может привести к развитию импотенции у мужчин. По ее словам, этанол также существенно снижает качество сперматозоидов.

алкоголь
врачи
зависимости
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Гуменника лопнул шнурок во время выступления на Олимпиаде
В еще одном российском аэропорту начали действовать ограничения на полеты
«Я и мои дети»: президент Колумбии рассказал о покушении
Украинских диверсантов ликвидировали под Константиновкой
Психиатр раскрыла, как быстро может развиться водочный алкоголизм
Песков рассказал, пользуется ли Путин мессенджерами
Российские военные разгромили группу ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосах
Москва ищет варианты возобновления работы Русского дома в Баку
Атака ВСУ на Волгоград ночью 11 февраля: взрывы, пострадавшие, что известно
Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанизмом Запада
Премиальный бренд зарегистрировал три товарных знака в России
В аэропортах Казани и Калуги полностью прекратили авиасообщение
«Очень жаль»: Песков прокомментировал замедление Telegram в России
Диетолог раскрыла неприятные факты о баранине
Аэропорт Домодедово ждет масштабная реструктуризация
Беспилотник рухнул на детский сад в Волгоградской области
Трамп пригрозил Ирану «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
На юге Волгограда загорелся завод после атаки украинских БПЛА
Онколог назвал главные причины рака толстой кишки
В Харьковской области ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.