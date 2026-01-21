Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 06:38

«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши

Депутат Яблоньский: отношения Индии и Польши находятся в критическом состоянии

Флаг Индии Флаг Индии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат польской партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский в социальной сети Х отреагировал на дипломатический скандал между Польшей и Индией, который разразился на переговорах в Дели. По мнению политика, попытка Варшавы надавить на индийские власти в отношении позиции по Украине и Пакистану привела к резкому охлаждению двусторонних отношений и публичному унижению ее дипломата.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар открыто обвинил польского коллегу Радослава Сикорского в двойных стандартах. В частности, он заявил, что позиция Польши не является обоснованной, так как Нью-Дели последовательно выступает за мирное урегулирование в обоих случаях.

На языке дипломатии [ситуация] является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны, — написал Яблоньский.

Ранее стало известно, что Европейский союз собирается заключить с Индией «историческое» соглашение о свободной торговле. Как заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сделка позволит создать общий рынок на 2 млрд человек, а также обеспечить контроль над четвертью мирового ВВП.

Индия
Польша
скандалы
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.