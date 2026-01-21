«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши

Депутат польской партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский в социальной сети Х отреагировал на дипломатический скандал между Польшей и Индией, который разразился на переговорах в Дели. По мнению политика, попытка Варшавы надавить на индийские власти в отношении позиции по Украине и Пакистану привела к резкому охлаждению двусторонних отношений и публичному унижению ее дипломата.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар открыто обвинил польского коллегу Радослава Сикорского в двойных стандартах. В частности, он заявил, что позиция Польши не является обоснованной, так как Нью-Дели последовательно выступает за мирное урегулирование в обоих случаях.

На языке дипломатии [ситуация] является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны, — написал Яблоньский.

Ранее стало известно, что Европейский союз собирается заключить с Индией «историческое» соглашение о свободной торговле. Как заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сделка позволит создать общий рынок на 2 млрд человек, а также обеспечить контроль над четвертью мирового ВВП.