Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:01

«Мать всех сделок»: Фон дер Ляйен анонсировала новое соглашение с Индией

Фон дер Ляйен анонсировала историческое торговое соглашение ЕС с Индией

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейский союз собирается заключить с Индией «историческое» соглашение о свободной торговле, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит Clash Report, сделка позволит создать общий рынок на 2 млрд человек, а также обеспечить контроль над четвертью мирового ВВП.

Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок», — объявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Евросоюз продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросе мирного урегулирования на Украине. Кроме того, фон дер Ляйен указала на роль американского президента Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

Ранее фон дер Ляйен подсчитала, что с начала конфликта Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей). В эту сумму входят €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов.

Евросоюз
Еврокомиссия
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Индия
торговля
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители ограбили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Россиян предупредили о неочевидной опасности сыра с плесенью
«Им плевать»: экс-нардеп о призыве МВФ отменить субсидии на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.