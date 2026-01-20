«Мать всех сделок»: Фон дер Ляйен анонсировала новое соглашение с Индией Фон дер Ляйен анонсировала историческое торговое соглашение ЕС с Индией

Европейский союз собирается заключить с Индией «историческое» соглашение о свободной торговле, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит Clash Report, сделка позволит создать общий рынок на 2 млрд человек, а также обеспечить контроль над четвертью мирового ВВП.

Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок», — объявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Евросоюз продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросе мирного урегулирования на Украине. Кроме того, фон дер Ляйен указала на роль американского президента Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

Ранее фон дер Ляйен подсчитала, что с начала конфликта Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей). В эту сумму входят €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов.