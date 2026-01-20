Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине

Евросоюз продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросе мирного урегулирования на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Давосе. Она отметила роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, — сказала она.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что страны Евросоюза не намерены покидать НАТО, но могут ослабить влияние США. По его словам, европейское сообщество продолжает уповать на смещение Дональда Трампа с поста главы Белого дома.

Европейское издание Politico сообщило, что страны ЕС не готовы открыто противостоять заявлениям Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По данным издания, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров. Многие представители дипломатических кругов признают, что с трудом представляют сценарий, при котором Соединенные Штаты могли бы силой установить контроль над островом.