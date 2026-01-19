Атака США на Венесуэлу
«Нет плана Б»: раскрыто, решатся ли страны ЕС покинуть НАТО из-за Трампа

Политолог Рар: страны ЕС не захотят выходить из НАТО, но могут принизить США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Евросоюза не намерены покидать НАТО, но могут ослабить влияние США, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, европейское сообщество продолжает уповать на смещение Дональда Трампа с поста главы Белого дома.

Ни у какой европейской страны нет намерений выйти из ЕС и НАТО. Скорее обсуждаются планы, кем в случае надобности заменить США, как лидера. [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) конкурируют между собой за принятие эстафеты. Но пока европейцы по-прежнему надеются, что глубинное государство Штатов уберет Трампа с политической арены. ЕС всегда работает в сценариях «смены режима». У нынешних правителей Европы и брюссельской евробюрократии на самом деле нет плана Б на случай провала трансатлантических отношений, — прокомментировал Рар.

Он отметил, что все озвученные предложения пока остаются лишь теориями отдельных политиков. По словам политолога, глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена в возможности урегулирования разногласий, если все страны будут придерживаться единой позиции в отношении стратегического поражения России. Кроме того, как упомянул Рар, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Европа обладает экономическим превосходством над США и должна использовать это преимущество для оказания давления на Вашингтон.

Ранее депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар потребовал выхода страны из НАТО, ссылаясь на решение США ввести новые пошлины. По его словам, угрозы со стороны союзника из-за территориального спора вокруг Гренландии выглядят нелепо.

