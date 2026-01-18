«Абсурдный характер»: в одной из стран ЕС заговорили о выходе из НАТО

Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV призвал к выходу страны из НАТО после того, как США анонсировали новые пошлины. По его словам, угрозы союзника из-за спора вокруг Гренландии выглядят абсурдно.

Вы же видите абсурдный характер ситуации, в которой мы находимся. Одна страна угрожает другой стране того же самого оборонного Альянса. По правде говоря, с этого момента этот Альянс больше не имеет никакого смысла, — заявил депутат.

Помимо этого, спикер выразил мнение, что Парижу следует организовать международный фронт против того, что он охарактеризовал как американский империализм и агрессию. По словам Бомпара, такой союз может заручиться поддержкой ООН и объединить как можно больше государств по всему миру.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что пошлины в отношении ряда европейских стран будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии. В список вошли Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. С 1 февраля размер пошлин составит 10%. Обязательные платежи будут увеличены до 25% с 1 июня.