Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки Эксперт по ЖКХ Бондарь: скользкий пол может стоить владельцу ИП двух лет тюрьмы

Травма, полученная вследствие скользкого пола, может повлечь за собой уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет для владельца ИП, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в данном случае потерпевший имеет право подать исковое заявление в суд.

Люди могут получить травму в магазине на скользком полу или запнувшись о неудобный порог. В такой момент важно понимать, что владельцы торговых точек обязаны обеспечивать нашу безопасность. В самых печальных случаях, когда последствия для здоровья оказываются крайне тяжелыми, правоохранительные органы могут усмотреть признаки уголовного преступления. Например, по статье 238 УК РФ за оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности. Если человек серьезно пострадал, виновным может грозить реальное заключение до двух лет, — предупредил Бондарь.

Он указал, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, нанесенный личности, должен быть полностью возмещен тем, кто его причинил. По словам Бондаря, если человек испытал стресс, то вполне логично требовать компенсацию за моральные страдания, которая обычно составляет 10–50 тыс. рублей. Кроме того, отметил эксперт, надзорные органы могут применить ст. 14.4 КоАП РФ за предоставление услуг ненадлежащего качества, что влечет за собой штраф для юридических лиц в размере 20–30 тыс. рублей.

Вероятно, первым шагом станет попытка мирного урегулирования. Направление претензии в адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица, ответственного за скользкий пол, может решить вопрос в досудебном порядке. Но если магазин отказывается признать вину, вы вправе подать в суд. В рамках гражданской ответственности иногда взыскивают расходы на лекарства и врачей, что закреплено в статье 1085 ГК РФ. Бывает так, что суды назначают выплаты в сотни тысяч рублей. А если владелец магазина до суда игнорировал претензии, к этой сумме может добавиться штраф в размере до 50% по закону «О защите прав потребителей», — добавил Бондарь.

Как отметил эксперт, многие предприниматели считают, что табличка «Осторожно, мокрый пол» освобождает их от ответственности. Однако, по словам Бондаря, следуя судебной практике, предупреждения часто недостаточно. Он пояснил, что по нормативам ГОСТ и строительным правилам покрытия должны быть безопасными.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что при некачественной уборке снега нужно обращаться в управляющие компании. По его мнению, высокие штрафы для УК важны, так как это вопрос безопасности.