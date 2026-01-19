Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:35

Эксперт назвал нестандартный способ снизить расходы при поездках на авто

Автоэксперт Гайдукевич посоветовал не покупать незамерзающую жидкость на АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самая дорогая «незамерзайка» в стране продается на АЗС, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, водители могут много сэкономить, если будут заранее покупать незамерзающую жидкость в магазинах или на маркетплейсах.

На заправках — самая дорогая «незамерзайка». Канистра может стоить 700–800 рублей. А на маркетплейсах — 300–400 рублей. Если хотите сэкономить — купите жидкость заранее. То же самое с шоколадками или снеками. Они часто на АЗС в три раза дороже, чем в магазинах, рассказал Гайдукевич.

При этом эксперт добавил, что покупать самую дешевую стеклоомывающую жидкость не стоит, поскольку она может замерзнуть на морозе. Кроме того, часто самые дешевые жидкости сильно пахнут.

Ранее автоэксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов объяснил, что делать в случае пробуксовки колес. По его словам, выехать помогут пластины противоскольжения, которые следует подложить под ведущие колеса. Эксперт уверен, что такие пластины зимой лучше возить с собой в багажнике.

автомобили
водители
АЗС
дороги
советы
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Три иномарки вспыхнули рядом с жилым домом в Петербурге
В России собираются прибегнуть к помощи ИИ для фильтрации интернет-трафика
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.