Эксперт назвал нестандартный способ снизить расходы при поездках на авто Автоэксперт Гайдукевич посоветовал не покупать незамерзающую жидкость на АЗС

Самая дорогая «незамерзайка» в стране продается на АЗС, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, водители могут много сэкономить, если будут заранее покупать незамерзающую жидкость в магазинах или на маркетплейсах.

На заправках — самая дорогая «незамерзайка». Канистра может стоить 700–800 рублей. А на маркетплейсах — 300–400 рублей. Если хотите сэкономить — купите жидкость заранее. То же самое с шоколадками или снеками. Они часто на АЗС в три раза дороже, чем в магазинах, — рассказал Гайдукевич.

При этом эксперт добавил, что покупать самую дешевую стеклоомывающую жидкость не стоит, поскольку она может замерзнуть на морозе. Кроме того, часто самые дешевые жидкости сильно пахнут.

