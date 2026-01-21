Атака США на Венесуэлу
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак

Что приготовить из переспелых бананов — сварите полезную овсянку Что приготовить из переспелых бананов — сварите полезную овсянку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Переспелые бананы с потемневшей кожурой часто отправляются в мусорное ведро, хотя из них получается удивительно нежный и полезный завтрак. Вместо привычной выпечки попробуйте сварить овсяную кашу прямо с бананами — этот малоизвестный способ придает блюду естественную сладость и кремовую текстуру без добавления сахара.

Что приготовить из переспелых бананов, если хочется чего-то необычного?

  1. Возьмите 2 перезрелых банана, 100 г овсяных хлопьев, 400 мл воды, щепотку соли и половину чайной ложки молотого кардамона.

  2. Очищенные плоды разомните вилкой в пюре, присоедините к овсянке и воде в кастрюльке или ковшике.

  3. Варите блюдо на слабом огне примерно 7–10 минут, постоянно при этом помешивая, — бананы растворятся в каше, создавая однородную массу с натуральным сладким вкусом.

Особенность такого способа приготовления в том, что бананы не просто добавляются сверху, а провариваются вместе с крупой. Кардамон усиливает банановый аромат и добавляет пряную ноту, которая превращает обычную овсянку в ресторанное блюдо. При желании украсьте кашу грецкими орехами и семенами чиа.

Теперь вы знаете, что приготовить из переспелых бананов для быстрого и питательного завтрака. Этот способ экономит продукты и дарит организму клетчатку, калий и медленные углеводы без лишнего сахара.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального завтрака в аэрогриле.

