Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни

Что можно приготовить в аэрогриле, чтобы утро стало вкусным и быстрым? Попробуйте нежную творожную запеканку с вишней — редкий рецепт, где творог смешивают с лепестками шиповника для уникальной кислинки и витаминного акцента. Это не просто блюдо, а способ удивить семью необычным сочетанием.

Аэрогриль делает завтрак идеальным: готовка занимает всего 20 минут без лишнего жира. Что можно приготовить в аэрогриле еще? Начните с ингредиентов на 2 порции:

300 г творога (5% жирности),

2 яйца,

3 ст. л. манки,

2 ст. л. меда,

100 г свежей вишни (без косточек),

1 ч. л. сушеных лепестков шиповника (замочите в 50 мл теплой воды на 10 мин),

щепотка соли.

Смешайте творог с яйцами, манкой, медом и солью до однородности. Добавьте набухшие лепестки шиповника и вишню. Выложите массу в силиконовую форму (диаметр 15 см), разровняйте. Готовьте в аэрогриле при 180 °C 15–18 минут — до золотистой корочки. Лепестки шиповника придают запеканке редкую ароматную ноту, которой нет в обычных рецептах.

Получится воздушная запеканка — 250 ккал на порцию, богата белком и витаминами. Подавайте теплой с йогуртом. Экспериментируйте в аэрогриле дальше!

