Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 06:49

Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни

Что можно приготовить в аэрогриле — попробуйте запеканку с вишней Что можно приготовить в аэрогриле — попробуйте запеканку с вишней Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Что можно приготовить в аэрогриле, чтобы утро стало вкусным и быстрым? Попробуйте нежную творожную запеканку с вишней — редкий рецепт, где творог смешивают с лепестками шиповника для уникальной кислинки и витаминного акцента. Это не просто блюдо, а способ удивить семью необычным сочетанием.

Аэрогриль делает завтрак идеальным: готовка занимает всего 20 минут без лишнего жира. Что можно приготовить в аэрогриле еще? Начните с ингредиентов на 2 порции:

  • 300 г творога (5% жирности),

  • 2 яйца,

  • 3 ст. л. манки,

  • 2 ст. л. меда,

  • 100 г свежей вишни (без косточек),

  • 1 ч. л. сушеных лепестков шиповника (замочите в 50 мл теплой воды на 10 мин),

  • щепотка соли.

Смешайте творог с яйцами, манкой, медом и солью до однородности. Добавьте набухшие лепестки шиповника и вишню. Выложите массу в силиконовую форму (диаметр 15 см), разровняйте. Готовьте в аэрогриле при 180 °C 15–18 минут — до золотистой корочки. Лепестки шиповника придают запеканке редкую ароматную ноту, которой нет в обычных рецептах.

Получится воздушная запеканка — 250 ккал на порцию, богата белком и витаминами. Подавайте теплой с йогуртом. Экспериментируйте в аэрогриле дальше!

Ранее мы делились с вами рецептом низкокалорийного ужина.

Читайте также
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Общество
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи: готовить одно удовольствие
Общество
Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи: готовить одно удовольствие
2 яйца, 2 яблока и творог: эту запеканку делаю постоянно — вкуснятина к чаю и кофе
Общество
2 яйца, 2 яблока и творог: эту запеканку делаю постоянно — вкуснятина к чаю и кофе
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Общество
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Такая начинка влюбляет — инжир + вишня: получаю лучший пирог — изысканный рецепт без мороки
Общество
Такая начинка влюбляет — инжир + вишня: получаю лучший пирог — изысканный рецепт без мороки
завтраки
рецепты
творог
запеканка
вишня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный фастфуд полностью исчез из России
«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине
Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия
Первый или последний? Секреты выбора этажа для лучшей жизни в новостройке
Герасимов раскрыл, куда продвигаются ВС России после освобождения Северска
Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России
Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января
«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января
Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить
Названа критическая дата для Трампа в 2026 году
Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании
Названа главная цель мошенников в 2026 году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика
В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь
Россиянам объяснили, какие переводы кажутся банкам подозрительными
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.