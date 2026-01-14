Полезный навык или шарлатанство: что стоит за модой на экстрим-вождение

Уроки экстремального или так называемого контраварийного вождения становятся все более популярными в России. Представители автошкол утверждают, что растет число россиян, желающих получить навыки управления машиной в критических условиях. С чем связан этот тренд, нужны ли подобные умения обычным водителям и как найти инструктора-профессионала, а не шарлатана — в материале NEWS.ru.

Как растет спрос на обучение контраварийному вождению

Повышенный спрос на такие услуги налицо, рассказал NEWS.ru руководитель сети региональных автошкол Михаил Моисеев.

«Мы видим нарастающий интерес к этому направлению. Если несколько лет назад школы наблюдали единичные запросы на обучение вождению в экстремальных условиях, то сегодня спрос становится все более массовым. Люди понимают, что это не просто забава, а необходимость», — пояснил собеседник.

По его словам, на занятия по экстремальному вождению приходят как начинающие автомобилисты, так и достаточно опытные, с солидным стажем за рулем.

«Эта тенденция существовала всегда и постепенно развивалась, но, к сожалению, не так активно. Сейчас все больше водителей снова приходят к пониманию, что подобные курсы необходимы в первую очередь для личной безопасности и близких», — сказал NEWS.ru руководитель лицензированного центра контраварийной подготовки Олег Артамошкин.

Чем полезны курсы экстремального вождения

Такие занятия в первую очередь позволяют понять возможности водителя и автомобиля, сообщил Артамошкин.

«Человека учат принимать решения на уровне рефлексов, потому что в критической ситуации, к сожалению, нет времени думать и анализировать. Навыки должны включаться автоматически. Курсы дают умение стабилизировать автомобиль после экстренного маневра, понимание поведения машины в сложных и нестандартных ситуациях, уверенность за рулем, основанную на практике, а не на теории», — сказал он.

По словам Артамошкина, все ситуации моделируются в безопасных условиях.

«За счет большого количества повторений и работы над ошибками навыки закрепляются и уходят на уровень подсознания. Мы всегда говорим: „Лучше уметь это все и никогда не применять в жизни, чем растеряться в экстренной ситуации, запаниковать и совершить ошибку“», — пояснил собеседник.

Важно, чтобы все водители прошли подобные курсы, сообщил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Элементы подобного вождения существуют в обязательной программе и даже в экзаменах в целом ряде скандинавских стран. В условиях нашего климата и нечищенных дорог это крайне полезные навыки», — отметил эксперт.

Кому стоит пройти курсы контраварийного вождения

Представители отрасли утверждают, что контраварийному вождению также учатся автолюбители, севшие за руль после долгого перерыва.

«Если идет речь о водителях с небольшим опытом, то такое обучение подходит тем, кто боится парковок, плотного потока и неожиданных ситуаций. В школы также приходят те, кто возвращается за руль после длительного перерыва», — пояснил Артамошкин.

По его словам, в случае с опытными автомобилистами работа проходит на максимально возможных скоростях, при которых водитель еще способен контролировать машину.

«Моделируются реальные условия города и трассы. Отрабатываются правильные траектории движения и работа с разметкой, управление в критических режимах, резкие маневры, перестроения, объезды, а также имитация реальных угроз», — сказал автоэксперт.

Правда ли, что контраварийной езде учат шарлатаны

Из-за растущей популярности услуг по контраварийной езде на рынок все чаще приходят как дилетанты, так и откровенные шарлатаны, сообщил Моисеев.

«Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые позиционировали себя как настоящие профессионалы и заламывали космическую стоимость услуг. Однако на выходе клиенты мало что получали. Хотя это еще не самый плохой результат. Случается, что новичков обучают неправильно, дают им абсолютно вредные, а подчас и опасные советы», — пояснил он.

Качественное обучение можно пройти только у того специалиста, который профессионально занимается этой темой, на подготовленной площадке или на специальном участке, уточнил в беседе с NEWS.ru автомобильный инструктор Алексей Кулаксус.

«Обычный инструктор из автошколы, готовящий кандидатов к экзамену, не способен дать подобные навыки. Самый старый и проверенный способ — личная машина и многочасовая практика, испытывающая как водителя, так и автомобиль», — сказал собеседник.

Как рассказал NEWS.ru автомобильный юрист Лев Воропаев, проблема с кадрами в этой отрасли стоит крайне остро.

«Прежде чем идти на такие курсы, нужно попросить у инструктора документ и сертификат. Не стоит пренебрегать сарафанным радио — стоит изучить отзывы людей, которые ранее проходили обучение, поинтересоваться у них, хорошо ли человек обучает, имеет ли он соответствующую квалификацию», — отметил Воропаев.

По мнению Шапарина, сегодня многие организации вводят людей в заблуждение.

«Экстремальному вождению там не учат. Естественно, есть профессионалы в этой сфере, которые состоялись в автоспорте, знают, как управлять машиной, могут кого-то научить. Однако таких людей мало, и их услуги весьма дороги. Поэтому большая часть этого рынка занимается продажей подарочных сертификатов. Они далеко не всегда гарантируют, что учить будет человек, который понимает, чему он учит, и имеет соответствующие компетенции», — заключил Шапарин.

