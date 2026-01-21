Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 января

В ночь на среду, 21 января, ВСУ атаковали Краснодарский край и Республику Адыгея.

По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, прилет БПЛА был зафиксирован в Тахтамукайском районе.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв», — написал он.

Глава региона добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, она будет оказана. Также будет организован пункт временного размещения для граждан.

Спустя некоторое время Кумпилов заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Семь человек были доставлены в медицинские учреждения, их жизни находятся вне угрозы. Погибших не зафиксировано.

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба», — указал глава региона.

Позднее количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей», — указал он.

В связи с инцидентом администрация муниципалитета вводит режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Кумпилов подчеркнул, что возвращение жителей в свои дома будет организовано поэтапно. Это произойдет после полного обследования зданий и прилегающих территорий специалистами.

Также ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ночь на среду регион и соседняя с ним республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны ВСУ.

По его данным, самая серьезная ситуация сейчас складывается в Северском районе.

«Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-подъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — говорится в посте губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кондратьева, два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске.

«Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба», — отметил губернатор.

В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили все беспилотные летательные аппараты ВСУ в небе над Сочи и прибрежной акваторией.

Он подчеркнул, что в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений и пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Противовоздушная оборона сбила 60 украинских БПЛА в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 20 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны сбили над тремя регионами страны и акваторией Азовского моря.

«С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

ПВО уничтожила в Белгородской области три беспилотника, в Краснодарском крае — шесть. В Крыму ликвидировали 16 БПЛА, а над Азовским морем — 35.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что остекление и фасад двух жилых домов были повреждены в результате атаки ВСУ на регион в ночь на вторник. По его словам, был нанесен ущерб трем грузовым машинам и одному легковому автомобилю. Глава региона добавил, что никто не пострадал, всего средства ПВО сбили девять беспилотников.

«В результате отражения атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах», — написал Богомаз.

Поздно вечером 20 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения, однако повреждения получили несколько энергообъектов.

«В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам», — уточнил он.

Пострадали объекты энергетической инфраструктуры региона, а также помещения и оборудование одного из предприятий в Белгороде. В населенных пунктах Никольское, Новая Нелидовка и поселке Дубовое от падения обломков повреждены кровли частных домов, навес и автомобиль.

Спасательные и ремонтные службы приступили к ликвидации последствий, включая разминирование и восстановительные работы. Полная информация о масштабах ущерба продолжает уточняться.

Читайте также:

Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января

Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году

Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января