Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины

Одобрение чат-бота ФССП Полины на выезд за рубеж следует подтвердить непосредственно у приставов, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, это защитит поездку от срыва в случае ошибки, допущенной нейросетью.

Служба судебных приставов в январе 2026 года объявила о новой функции своего голосового робота и чат-бота Полины: теперь через нее можно узнать, есть ли ограничение на выезд из России. ФССП развивает проект с 2023 года для типовых вопросов по исполнительным производствам. Вместо того чтобы дозваниваться до пристава, гражданин круглосуточно получает быстрый ответ из ведомственных систем. Плюсы очевидны: быстрая самопроверка перед поездкой, долги и реквизиты оплаты в одном месте, навигация по процедурам и часам приема. Однако чат-бот не является пограничным допуском. Юридически значимым остается постановление пристава, — предупредил Русяев.

Он пояснил, что обмен информацией между ведомствами происходит в электронном виде, но обновления могут задерживаться, поэтому переписка с ботом — это не самая надежная защита. По словам Русяева, всегда существует риск ошибки при идентификации, если данные должников совпадают. Юрист также отметил, что бот ограничен в работе со сложными случаями, такими как запутанная связка производств или банкротство.

Помимо проверки запрета на выезд Полина предоставляет информацию о долгах, арестах имущества и счетов, ограничениях на регистрационные действия и реквизитах для оплаты. Доступ к боту организован на сайте ФССП и в соцсети «ВКонтакте». Юридическая основа ограничения на выезд закреплена в законе о порядке выезда из России: право на выезд может быть временно ограничено, если гражданин уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом. Постановление утверждает старший судебный пристав. При получении информации об оплате ФССП может автоматически проверить это и вынести постановление о снятии ограничения, — добавил Русяев.

Он заключил, что новое правило полезно для юристов, так как позволяет быстро получить базовые сведения о наличии производств и ограничений еще до консультации. По словам Русяева, благодаря этому уменьшается количество звонков с целью уточнения статуса. Правозащитник подчеркнул, что это освобождает больше времени для процессуальных действий.

Ранее Банк России предупредил о злоумышленниках, предлагающих платные услуги по избавлению от долгов. Часто они выдают себя за юридические фирмы и используют агрессивные методы продвижения.