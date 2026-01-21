Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 07:34

«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы

Макрон во время выступления в Давосе заявил о наступлении мира без правил

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив о переходе к «миру без правил». Его выступление, которое он начал в солнцезащитных очках, было посвящено кризису международного правопорядка, передает BFM.

Во время публичного заявления французский лидер обвинил Соединенные Штаты в намерении ослабить и подчинить себе Европу. По его словам, привычные законы и нормы глобального взаимодействия больше не работают.

Мы переходим в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем, — уточнил Макрон.

При этом он выразил уверенность, что у европейских стран есть мощные инструменты для ответа на проявления неуважения и давления. Это заявление прозвучало на фоне растущих торговых и политических разногласий между США и Евросоюзом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, что его французскому коллеге придется покинуть свой пост несмотря на все его достоинства. Республиканец указал на дружественные отношения с политиком, но выразил уверенность в скорой смене власти во Франции. Следующие президентские выборы в стране намечены на апрель 2027 год. Действующий глава государства уже дважды избирался на этот пост.

Эммануэль Макрон
кризисы
мир
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан объявил о масштабных политических переменах
Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю
Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках
Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году
Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде
Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы
Сбой произошел в работе крупного российского провайдера
Вторая леди США снова забеременела
Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде
Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США
Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно
Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео
«Причинить боль»: Трамп жестоко наказал Макрона из-за Совета мира
Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти
Трамп поставил под сомнение верность НАТО
Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает
Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены
Подвиг «русского Рэмбо», удар «умными» минами: новости СВО к утру 21 января
Суд вынес приговор убийце Синдзо Абэ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.