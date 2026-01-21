«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы Макрон во время выступления в Давосе заявил о наступлении мира без правил

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив о переходе к «миру без правил». Его выступление, которое он начал в солнцезащитных очках, было посвящено кризису международного правопорядка, передает BFM.

Во время публичного заявления французский лидер обвинил Соединенные Штаты в намерении ослабить и подчинить себе Европу. По его словам, привычные законы и нормы глобального взаимодействия больше не работают.

Мы переходим в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем, — уточнил Макрон.

При этом он выразил уверенность, что у европейских стран есть мощные инструменты для ответа на проявления неуважения и давления. Это заявление прозвучало на фоне растущих торговых и политических разногласий между США и Евросоюзом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, что его французскому коллеге придется покинуть свой пост несмотря на все его достоинства. Республиканец указал на дружественные отношения с политиком, но выразил уверенность в скорой смене власти во Франции. Следующие президентские выборы в стране намечены на апрель 2027 год. Действующий глава государства уже дважды избирался на этот пост.