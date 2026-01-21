Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 07:44

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 января: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 21 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, по три — над территориями Ростовской области и Республики Крым, по два — над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей, один — над территорией Воронежской области, семь — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
