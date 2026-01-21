В России предложили запретить называть Британию великой страной

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил на законодательном уровне запретить называть Великобританию великой страной. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что данную идею должны проработать ученые и литераторы, которые занимаются топонимикой.

Полностью согласен с позицией министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что Британию не с чего называть великой. Она скоро будет, извините, как штат Индии. Там давно все ключевые должности занимают индусы. Считаю, что на всех наших публичных площадках, в СМИ, документах должна прописываться не «Великобритания», а «Британия» или «Англия». Это решение должны проработать наши ученые и литераторы, которые занимаются топонимикой, — отметил Малинкович.

По его мнению, на картах и в школьных учебниках также Британия не должна фигурировать с приставкой «великая». Он подчеркнул, что обратится с данной инициативой в Министерство науки и высшего образования РФ.

На картах, в школьных учебниках не должна Британия фигурировать с приставкой «великая». Мы обратимся в Минобрнауки, чтобы они проработали этот вопрос. Так как все начинается с образования и закладывается с детства. Но, конечно, до абсурда доходить не стоит. Это не должно перерасти в разжигание ненависти. Есть много замечательной английской литературы. Мы также понимаем, что английский — самый популярный язык в мире и его нужно изучать. Просто пора перестать превозносить страну. И я также считаю, что нам давно пора переименовать Английский проспект и Английскую набережную в Санкт-Петербурге. Например, в Пхеньянский проспект и Пхеньянскую набережную, как знак уважения к нашему партнеру — КНДР, — заключил Малинкович.

Ранее Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Великобританию корректнее именовать просто Британией. По его словам, это единственная страна в мире, называющая себя великой.