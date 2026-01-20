Юрист объяснил, что делать при потере водительского удостоверения Юрист Семеновский: при утрате прав необходимо обратиться в МВД

При утрате водительского удостоверения в первую очередь необходимо обратиться в ближайшее отделение УМВД с соответствующим заявлением — это убережет от того, что правами от имени заявителя воспользуется злоумышленник, а ответственность ляжет на изначального владельца документа, — рассказал Семеновский.

Юрист отметил, что после этого необходимо обратиться в ГИБДД или подать обращение через портал госуслуг с заявлением о восстановлении старого или получении нового документа. В случае обращения в ГИБДД права восстановят за несколько часов, при подаче заявления через «Госуслуги» срок составит до 15 дней.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно, автоматически будут продлены на три года. Автопродление действует согласно постановлению правительства № 353. Вносить изменения в документ или менять «пластик» не требуется.