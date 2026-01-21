Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»

Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки» Дмитриев: ЕС использует против США «торговую базуку» ради похвалы Байдена

«Храбрые» лидеры Европейского союза собираются применить против Соединенных Штатов «торговую базуку» на фоне ситуации с Гренландией, написал в социальной сети X специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его мнению, таким образом они пытаются добиться похвалы от бывшего американского лидера Джо Байдена.

Храбрые члены ЕС хотят «применить свою торговую базуку» против США — они хотят, чтобы Байден гордился ими, — убежден Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на материал газеты Politico, согласно которому Германия намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения «инструмента против принуждения» Евросоюза вслед за Францией. Журналисты назвали это «торговой базукой» против США.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения Гренландии к территории страны. Он заверил, что ситуация вокруг острова будет урегулирована таким образом, что целостность Альянса сохранится.