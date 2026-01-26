Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 06:20

«Выраженная триада»: названы главные симптомы сальмонеллеза

Терапевт Тен: сальмонеллез проявляется резкой болью, рвотой и ознобом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сальмонеллез зачастую характеризуется острой болью в животе, рвотой и ознобом, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, индикаторами заболевания также могут быть жидкий стул и повышенная температура.

Инкубационный период сальмонеллеза короткий — от шести часов до трех суток, чаще всего — 12–24 часа. Болезнь почти всегда начинается остро, как по учебнику. Симптомы нарастают стремительно, в течение нескольких часов. В отличие от отравления, при сальмонеллезе выраженная триада: высокая температура, рвота и обильный специфический стул — он быстро становится водянистым, зловонным, часто с зеленоватым оттенком и примесью слизи. Может развиться головная боль и ломота. Кроме того, проявляется характерная боль в животе — не разлитая, а схваткообразная, вокруг пупка, — предупредила Тен.

Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что перед варкой яиц вкрутую необходимо внимательно осмотреть каждое из них на предмет трещин. Врач также посоветовала тщательно вымыть яйца перед тем, как поместить их в кастрюлю. Она подчеркнула, что такие меры помогут предотвратить риск заражения сальмонеллезом.

болезни
врачи
здоровье
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
