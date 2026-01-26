Депутаты предложили перенести изменения в правила поступления в вузы Депутаты Госдумы предложили перенести изменения правил поступления в вузы

Депутаты Госдумы предложили скорректировать сроки вступления в силу изменений в правилах поступления в вузы, передает РИА Новости. Они предлагают перенести нововведения на 2027 год, чтобы снизить стресс у выпускников.

Прошу Вас, уважаемый (глава Миноборнауки. — NEWS.ru) Валерий Николаевич (Фальков. — NEWS.ru), рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 Приказа относительно сроков вступления в силу указанного нормативного акта, а именно: установить даты вступления в силу положений Приказа не позднее 1 сентября 2026 г., то есть за один учебный год до даты проведения вступительных экзаменов в 2027 году, — написано в обращении.

Инициаторами обращения выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Дмитрий Гусев. Они считают, что радикальные изменения в середине учебного года создают неоправданную нагрузку на абитуриентов.

Ранее Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.