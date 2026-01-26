Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах Юрист Салкин: россиянам грозит крупный штраф за хранение вещей в подъезде

Россиянам грозит крупный штраф за хранение вещей в подъезде, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, подобные действия могут быть расценены как нарушение противопожарных норм.

Подъезд — это общее имущество, и хранение вещей на лестничных площадках, в коридорах и особенно в тамбурах может квалифицироваться как загромождение путей эвакуации. Правила противопожарного режима прямо запрещают размещать предметы на путях эвакуации и хранить вещи в тамбурах. За это предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ: для граждан — предупреждение или штраф от пяти до 15 тыс. рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тыс. рублей. Их можно хранить в специально предназначенных помещениях, так называемых колясочных, — пояснил Салкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.