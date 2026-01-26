Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 06:15

Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах

Юрист Салкин: россиянам грозит крупный штраф за хранение вещей в подъезде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянам грозит крупный штраф за хранение вещей в подъезде, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, подобные действия могут быть расценены как нарушение противопожарных норм.

Подъезд — это общее имущество, и хранение вещей на лестничных площадках, в коридорах и особенно в тамбурах может квалифицироваться как загромождение путей эвакуации. Правила противопожарного режима прямо запрещают размещать предметы на путях эвакуации и хранить вещи в тамбурах. За это предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ: для граждан — предупреждение или штраф от пяти до 15 тыс. рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тыс. рублей. Их можно хранить в специально предназначенных помещениях, так называемых колясочных, — пояснил Салкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.

россияне
штрафы
правонарушения
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезду сериала «Папины дочки» объявили в розыск
Сразу 40 дронов совершили массированный налет на российские регионы
Мощный пожар в больнице унес жизнь одинокого пожилого мужчины
Ким Чен Ын взял на себя руководство по созданию скульптур бойцов КНДР
На Западе признали бесполезность украинской системы ПВО
Продажи российского аналога «Оземпика» резко выросли втрое
Стало известно о бегстве фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО
«Разъедает эмаль»: стоматолог ответила, как пить соки и не навредить зубам
В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями
В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
Пьяный «бесправник» на полной скорости снес троих пешеходов в Чите
Диетолог назвала самую полезную часть курицы
Замглавы МО РФ теперь сможет запрашивать данные в ЦБ
Февральская «жара»: мокрый снег, оттепель — какая будет погода в конце зимы
Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м
При обрушении горной выработки под Оренбургом погиб проходчик
Названы отрасли, благоприятные для инвестирования в 2026 году
В России участились звонки мошенников по схеме с курьерами
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток из-за Ирана
Российские военные отбили контратаку штурмовых групп ВСУ под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.