26 января 2026 в 05:31

МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах

Представитель МИД Ирана Багаи опроверг данные о 30 тыс. погибших на протестах

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слухи западных СМИ о масштабах жертв на протестах в стране. Дипломат в соцсети X назвал распространенную цифру в 30 тыс. погибших откровенной ложью.

Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Им, однако, не удалось, и теперь они пытаются распространять такие фейки в СМИ. Воистину злодейски! — сказано в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тегеран расценит любое нападение как полномасштабную войну против страны. Это сообщение прозвучало на фоне ожидаемого прибытия в регион американской ударной группы во главе с авианосцем и других сил США.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что в Иране во время беспорядков погибли более 3 тыс. человек. По его словам, в списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Остальных жертв министр назвал террористами.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам, которые планировали посетить Иран, лучше пересмотреть свои планы. По словам дипломата, соотечественникам в Иране стоит придерживаться разумных мер предосторожности.

