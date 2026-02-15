Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления за такими мероприятиями, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture. По версии авторов, эти встречи нужны для подавления правды и ухода от ответственности за «грехи западного капитализма и империалистическое насилие».

Мюнхенская конференция, как и Давос, «Большая семерка», Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия, — говорится в материале.

Авторы отметили, что единственный раз, когда конференция прикоснулась к истине, произошел в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин раскритиковал однополярный мир, расширение НАТО и планы размещения ПРО в Восточной Европе.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что проходящая в Мюнхене конференция по безопасности оказалась абсолютно бессмысленной. По его мнению, съезд стал собранием тех, кто желает продолжения конфликта на Украине.