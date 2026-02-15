Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 14:46

Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления за такими мероприятиями, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture. По версии авторов, эти встречи нужны для подавления правды и ухода от ответственности за «грехи западного капитализма и империалистическое насилие».

Мюнхенская конференция, как и Давос, «Большая семерка», Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия, — говорится в материале.

Авторы отметили, что единственный раз, когда конференция прикоснулась к истине, произошел в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин раскритиковал однополярный мир, расширение НАТО и планы размещения ПРО в Восточной Европе.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что проходящая в Мюнхене конференция по безопасности оказалась абсолютно бессмысленной. По его мнению, съезд стал собранием тех, кто желает продолжения конфликта на Украине.

