Потерявший ногу ветеран СВО рассказал, как помогает тяжело раненым бойцам

Ветеран СВО и экс-чемпион ДНР по пауэрлифтингу Сергей Гавринев, потерявший ногу во время боевых действий, рассказал в беседе с RT, что после ампутации достаточно быстро восстановился и начал работать инструктором по ЛФК для бойцов ВС РФ. Параллельно с этим мужчина вернулся к работе в качестве учителя физкультуры, пока в дистанционном формате.

После ампутации ноги у меня были сильные фантомные боли. Но благодаря хорошей физической подготовке я все же довольно быстро пошел на поправку. А когда получил первый протез, то почти сразу встал на него и пошел. Буквально через неделю я уже бросил костыли. В центре протезирования и медицинской адаптации я не просто помогаю бойцам осваиваться на протезах и разрабатываю комплексы упражнений. Я стараюсь на своем примере показать им, что после ампутации жизнь не заканчивается, — рассказал Гавринев.

Ветеран отметил, что сейчас у него уже второй по счету протез. Первый ему предоставили волонтеры из Москвы, а второй он получил от государства. Мужчина признался, что очень доволен последним экземпляром. По его словам, протез немецкого производства с электронным управлением позволяет делать ему практически все.

Ранее боец СВО c позывным Старый рассказал, как с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.