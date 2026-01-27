Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:59

«Были уничтожены»: военэксперт о силах ВСУ для удержания Запорожья

Военэксперт Матвийчук: Россия уничтожила резервы ВСУ для удержания Запорожья

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Армия России уничтожила под Купянском резервы Вооруженных сил Украины, необходимые им для удержания Запорожья, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ослабление украинского фронта в этом регионе сделало возможным выход войск РФ к границам города. Он не исключил скорого освобождения административного центра Запорожской области и его вхождения в состав России.

В ходе нашего осенне-зимнего наступления противник был вынужден перебросить большую часть войск, которые находились на Запорожском направлении, под Купянск. Там были проведены контратаки и контрудары, то есть Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) потребовал восстановить положение в Купянске, где и были уничтожены эти резервы. Наши силы воспользовались ослаблением Запорожского фронта. Он был прорван в результате наступательных действий, освобожден город Гуляйполе. Это позволило выйти в направлении Запорожья. Конечно же, этот город войдет в состав Запорожской области. Я думаю, что в ближайшее время наши войска выйдут к границам и приступят к военным действиям по его возвращению под юрисдикцию России, — пояснил Матвийчук.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ бросило в бой на Запорожском направлении 110-ю отдельную мехбригаду, потери которой уже стали исчисляться целыми взводами. По его словам, само направление превратилось в «адскую мясорубку».

Запорожье
Украина
ВСУ
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
