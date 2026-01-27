«Бог миловал»: Акула чуть не стала жертвой навязчивых фанатов

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа), сталкивалась с опасными ситуациями из-за навязчивых поклонников, заявил в интервью изданию WomanHit ее директор Дмитрий Архангельский. Он отметил, что несколько тревожных случаев произошли во время гастролей.

Были случаи, когда мне даже предлагали деньги, чтобы попасть к Оксане в номер. Много было злодеев, но бог миловал, — указал представитель певицы.

Ранее актриса Екатерина Шпица заявила, что поклонники часто ошибаются и принимают ее за другую актрису — Сашу Бортич. Она рассказала, что сама удивляется таким сравнениям. По мнению Шпицы, у них с Бортич нет внешнего сходства. Артистка также отметила, что относится к подобным казусам с юмором. Она призналась, что иногда возникает желание подшутить над фанатами и поставить на автографе не свою подпись, а подпись коллеги.

До этого певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) встретилась с одним из своих фанатов. Этот мужчина сделал татуировку с ее портретом на своей руке. Во время беседы артистка выразила удивление таким жестом. Она напомнила поклоннику, что он уже взрослый человек, принявший такое серьезное решение.