Забудьте о лепке! Этот куриный чебурек — один большой, сочный пирог. Фарш, два сыра и черри. Запекаю в духовке и срываю овации

Это не чебурек, а настоящий мясной пирог-сюрприз. Внизу — ровный пласт приправленного куриного фарша. Посередине — два слоя сырного счастья: нежный, тающий творожный сыр и фонтан тягучего твердого сыра, перемежаемый половинками сладких черри. А сверху — еще один пласт фарша, образующий хрустящую крышку. Каждый кусок — это полноценное блюдо.

400 г куриного фарша смешиваю с солью и любимыми специями (паприка, черный перец, сушеный чеснок отлично подойдут). Делю фарш на две равные части. На лист пергамента для выпечки выкладываю одну часть. Накрываю вторым листом пергамента и аккуратно раскатываю скалкой или руками в круглый пласт толщиной около 1 см. Снимаю верхний пергамент. Равномерно смазываю пласт фарша творожным сыром (примерно 100–150 г). Сверху выкладываю половинки помидоров черри (около 10–12 шт.). Посыпаю 80–100 г тертого твердого сыра (например, моцарелла или чеддер). Накрываю второй частью фарша, которую также раскатываю в пласт на отдельном пергаменте и аккуратно переворачиваю на начинку. Края аккуратно защипываю, формируя большой круглый чебурек. Сверху и снизу (аккуратно приподняв за края пергамента) обильно посыпаю панировочными сухарями. Отправляю на противне в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым. Даю немного остыть, нарезаю на порционные куски и подаю.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

