Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:05

Рецепт к 14 февраля: макароны как в ресторане — нежный ужин с сёмгой и сливочным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт — настоящая находка для романтического вечера. Всё готовится в одной форме, без лишней суеты, а на выходе получается блюдо, будто из уютного ресторана: нежная рыба, сливочный соус, сочные томаты и аромат специй. Красиво, вкусно и очень атмосферно — идеальный ужин для двоих.

Ингредиенты: макароны — 200 г, сёмга — 200 г, помидоры черри — 150 г, шпинат — горсть, творожный сыр — 120 г, орегано сушёный — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, твёрдый сыр — для посыпки.

В форму для запекания выкладывают помидоры черри, кусочки сёмги, шпинат и творожный сыр, добавляют орегано, соль и перец. Отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут. После запекания разминают томаты и сыр вилкой, тщательно перемешивают до соусной текстуры. Добавляют отваренные макароны, снова перемешивают, посыпают тёртым сыром и подают горячими. Получается нежный, сливочный и очень вкусный ужин, который легко превратит обычный вечер в праздник.

Ранее мы делились рецептом соуса-подливы из фарша и сливок ко всему на свете. К макаронам, пюре и гречке — невероятно вкусный и густой.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Общество
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Запеканка из любых макарон — очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку
Общество
Запеканка из любых макарон — очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку
Вчерашние макароны больше не выбрасываю — беру яйцо с сыром и готовлю обалденный деликатес: вкусно даже без мяса
Общество
Вчерашние макароны больше не выбрасываю — беру яйцо с сыром и готовлю обалденный деликатес: вкусно даже без мяса
Ресторанный вкус за 20 минут дома: сливочная паста с курицей и шампиньонами
Общество
Ресторанный вкус за 20 минут дома: сливочная паста с курицей и шампиньонами
Когда в кошельке пусто, этот рецепт спасает на ура — три слоя удовольствия: рыбка еще не была вкуснее
Общество
Когда в кошельке пусто, этот рецепт спасает на ура — три слоя удовольствия: рыбка еще не была вкуснее
макароны
паста
рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили создать трибунал по преступлениям ВСУ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.