Рецепт к 14 февраля: макароны как в ресторане — нежный ужин с сёмгой и сливочным соусом

Этот рецепт — настоящая находка для романтического вечера. Всё готовится в одной форме, без лишней суеты, а на выходе получается блюдо, будто из уютного ресторана: нежная рыба, сливочный соус, сочные томаты и аромат специй. Красиво, вкусно и очень атмосферно — идеальный ужин для двоих.

Ингредиенты: макароны — 200 г, сёмга — 200 г, помидоры черри — 150 г, шпинат — горсть, творожный сыр — 120 г, орегано сушёный — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, твёрдый сыр — для посыпки.

В форму для запекания выкладывают помидоры черри, кусочки сёмги, шпинат и творожный сыр, добавляют орегано, соль и перец. Отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут. После запекания разминают томаты и сыр вилкой, тщательно перемешивают до соусной текстуры. Добавляют отваренные макароны, снова перемешивают, посыпают тёртым сыром и подают горячими. Получается нежный, сливочный и очень вкусный ужин, который легко превратит обычный вечер в праздник.

