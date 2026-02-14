Любовь с первого кусочка: быстрый веган-ужин

Хотите удивить вторую половинку романтическим ужином, но времени в обрез? Этот веганский рецепт пасты с кремовым соусом из авокадо займет всего 20 минут и создаст неповторимую атмосферу уюта. Без мяса, но с ярким вкусом — идеально для занятых пар.

Начните с варки спагетти (200 г на двоих) в подсоленной воде — 8–10 минут до альденте. Пока паста варится, в блендере смешайте спелое авокадо (1 шт.), чеснок (2 зубчика), лимонный сок (2 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), соль, перец и щепотку чили для остринки. Получится нежный зеленый соус — 150 ккал на порцию. Слейте воду с пасты, смешайте с соусом, добавьте томаты черри (10 шт., разрезать пополам) и свежий базилик. Разложите по тарелкам, украсьте дольками лимона. Для романтического ужина зажгите свечи и подайте с бокалом белого вина — безалкогольного, если предпочитаете легкость. Готово!

Попробуйте этот рецепт прямо сегодня — романтический ужин получится нежным, полезным и незабываемым. Ваш партнер будет в восторге от заботы и вкуса.

