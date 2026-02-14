Зимняя Олимпиада — 2026
Романтический ужин: веганский хит для двоих

Хотите удивить любимого человека нежным и вкусным блюдом? Подготовьте веганский крем-суп из тыквы с кокосовыми сливками и трюфельным маслом — это идеальный выбор для романтического ужина. Готовится за 30 минут, а выглядит как из ресторана.

Обжарьте 500 г тыквы с луком и чесноком на оливковом масле, добавьте 400 мл кокосового молока, 200 мл овощного бульона, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Отварите в течение 20 минут, пюрируйте блендером, сбрызните трюфельным маслом. Калорийность порции — 280 ккал. Украсьте семенами тыквы и свежей зеленью. Подавайте с хрустящими гренками из цельнозернового хлеба. Свет приглушите, зажгите свечи — и вечер заискрится. Такой ужин покажет вашу заботу о здоровье и вкусе. Подходит для веганов, аллергиков и тех, кто следит за фигурой.

Попробуйте этот рецепт сегодня — романтический ужин пройдет на ура! Ваш партнер будет в восторге от нежного вкуса и аромата. Готовьте с любовью.

Ранее мы поделились веганским рецептом салата цезарь.

