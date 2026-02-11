Зимняя Олимпиада — 2026
Тыква — это не только крем-суп или латте: как насчет нежной намазки? Готовлю к завтраку или для фуршета

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то вкусного, но легкого, эта тыквенная намазка становится идеальным решением. В ней нет ничего лишнего, только полезные ингредиенты, собранные в нежнейшую кремовую массу.

Для этой солнечной намазки мне понадобится: тыква (250 г), сыр фета (150 г), греческий йогурт (1 ст. л.), чеснок (1 зубчик), оливковое масло, мед, грецкие орехи, сушеный тимьян, щепотка мускатного ореха, соль, перец, хлеб и сливочное масло для подачи.

Начинаю с тыквы: очищаю ее от кожуры, нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю в форму, сбрызгиваю оливковым маслом, добавляю тимьян, мускатный орех, соль и перец. Слегка сбрызгиваю медом для карамелизации. Запекаю при 200°C около 25 минут до мягкости и легкого румянца. Даю полностью остыть — это важно, чтобы намазка не стала теплой. В чашу блендера выкладываю фету, охлажденную тыкву, греческий йогурт, зубчик чеснока и еще чуть-чуть меда. Взбиваю до однородной, гладкой и воздушной текстуры. Пробую и при необходимости корректирую соль и перец. Подаю на поджаренных до хруста на сливочном масле ломтиках хлеба, украшаю крошкой феты, обжаренными грецкими орехами и веточкой тимьяна.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
