16 января 2026 в 10:51

Линкор класса «Трамп» станет самым дорогим в истории ВМС США

Bloomberg: линкор класса «Трамп» может обойтись США в $22 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press
Линкор класса «Трамп» может войти в число самых дорогих военных кораблей в истории Военно-морских сил США, его стоимость оценивается в сумму до $22 млрд (1,7 трлн рублей), сообщает Bloomberg. Окончательная цена будет зависеть от характеристик, которые пока не утверждены.

По данным агентства, итоговая стоимость первого корабля нового класса будет определяться рядом параметров, включая водоизмещение и конфигурацию вооружений. Эти характеристики в настоящее время находятся на стадии обсуждения и могут существенно повлиять на бюджет проекта.

Ожидается, что линкор окажется крупнее крейсеров и эсминцев, построенных в США после Второй мировой войны. По своим габаритам он будет уступать авианосцу Gerald R. Ford, который на данный момент остается самым дорогим кораблем американского флота.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что одобрил план, предусматривающий строительство двух новых линкоров для ВМС США. Он подчеркнул, что это самые большие суда, что строили в Штатах. Их водоизмещение превысит 30–40 тыс. тонн. Трамп добавил, что это только начало. Всего кораблей будет 20–25. При этом республиканец не раскрыл, на какой срок рассчитана эта программа.

США
ВМС США
военные корабли
Флот США
